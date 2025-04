L'evento di questa sera in memoria di Giorgio Chinaglia

Oggi, martedì 1 aprile 2025, ricorre il tredicesimo anniversario dalla scomparsa di Giorgio Chinaglia, una delle figure più iconiche e amate della storia della S.S. Lazio. Nonostante il tempo sia passato, il ricordo di "Long John" è più vivo che mai nei cuori dei tifosi biancocelesti, che ancora oggi lo celebrano come uno dei calciatori più grandi di tutti i tempi. La sua figura rimane indelebile, un simbolo di passione, forza e determinazione, caratteristiche che lo hanno reso protagonista di un'epoca memorabile del calcio italiano.

Chinaglia

Simbolo biancoceleste

Chinaglia è stato l'idolo assoluto di intere generazioni di tifosi, un vero e proprio capitano e leader di uno degli episodi più importanti nella storia della Lazio: lo scudetto del 1974. La squadra di quell'anno ha lasciato un'impronta indelebile, un gruppo che vive nel mito e nei racconti di chi ha avuto la fortuna di viverlo. Giorgio Chinaglia, con la sua grinta e il suo carisma, è stato il cuore pulsante di quella squadra, ed è destinato a rimanere una figura cardine della storia biancoceleste, un'icona che pochi altri calciatori potranno mai eguagliare.

In occasione di questo anniversario, oggi si terrà un evento speciale in onore di Giorgio Chinaglia presso la sala eventi del circolo Green Club di Roma. Un incontro che, con toni emozionanti e nostalgici, renderà omaggio alla leggenda della Lazio. Durante la serata verrà presentata una nuova canzone a lui dedicata, intitolata "Long John", scritta e interpretata da RenzoStar e Stefano Pantano, un tributo musicale che celebra la sua memoria e l'amore che ancora oggi i tifosi nutrono per lui.

Presenti diversi ex giocatori della Lazio

Presenti anche tanti ex calciatori che hanno fatto la storia della Lazio e che hanno condiviso con Chinaglia anni indimenticabili: Oddi, Gregucci, Bergodi, Pancaro e Piscedda tutti insieme per ricordare l'uomo che è stato e rimarrà sempre un punto di riferimento per la Lazio e per i suoi tifosi. Una serata a tinte biancocelesti, per celebrare un mito che non smetterà mai di essere ricordato e amato. Giorgio Chinaglia, "Long John", rimarrà per sempre l'intramontabile simbolo della Lazio, una figura che ha segnato la storia del club e che vivrà eternamente nel cuore di chi lo ha visto giocare e di chi continua a tramandare la sua leggenda.