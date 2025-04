Lazio in lutto: addio a Suor Paola, storica tifosa biancoceleste

Suor Paola non era solo una religiosa, ma una vera e propria icona per i tifosi della Lazio. La sua fede non si limitava ai confini della chiesa, ma abbracciava con altrettanta intensità il tifo per la sua squadra del cuore, un amore che andava oltre la logica. Suor Paola era la testimonianza che la fede può assumere forme inaspettate. La Lazio per Suor Paola non era solo una squadra, ma una vera e propria passione che l’accompagnava in ogni momento della sua vita. Il suo amore per la squadra biancoceleste rappresentava una parte della sua identità. Con il cuore sempre teso a sostenere i biancocelesti, Suor Paola non aveva paura di far sentire la sua voce e di esprimere con entusiasmo il suo supporto per la Lazio.

Suor Paola IPA

Addio Suor Paola

Oggi, 1° aprile 2025, ci ha lasciato Suor Paola. Dopo mesi di lotta contro una lunga malattia è venuta a mancare, lasciando un vuoto incolmabile tra chi l'ha apprezzata per il suo spirito vivace, la sua fede profonda e la sua straordinaria capacità di unire l’amore per il calcio alla vita religiosa. Suor Paola rimarrà nella memoria di tutto il popolo biancoceleste. La sua figura ha dimostrato che l’amore per la propria squadra del cuore può essere vissuto con la stessa intensità con cui si vive la propria fede religiosa. Suor Paola, con la sua passione e il suo entusiasmo, resterà sempre nel cuore dei tifosi della Lazio

La Lazio in televisione e la sua popolarità

Suor Paola è stata un volto noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al programma "Quelli che il calcio", dove il suo tifo per la Lazio era uno dei temi ricorrenti. In quel contesto, la sua fede laziale veniva celebrata con ironia e simpatia, e lei stessa diventava un simbolo di come la passione per una squadra potesse coesistere con la vocazione religiosa. Con ogni intervento, Suor Paola dimostrava che, anche dietro una divisa monastica, c’era una tifosa appassionata e determinata.

Striscione dalla Tribuna Tevere per Suor Paola durante Lazio-Torino