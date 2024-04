Coppa Italia: Lazio a caccia dell’impresa, ma i bookie vedono a bassa quota la Juventus in finale

Ribaltare il 2-0 subito allo Stadium. È questo l’obiettivo della Lazio di Igor Tudor, che cerca un’altra vittoria all’Olimpico contro la Juventus, dopo quella del 30 marzo in campionato, ma questa volta almeno con due reti di scarto. Tuttavia, gli esperti di Planetwin365 vedono improbabile il ribaltone, con la qualificazione bianconera avanti con quote a 1,05 contro il 7,80 della rimonta laziale. Gli uomini di Allegri sono favoriti anche nei 90 minuti di martedì sera, a 2,55 su William Hill sul colpo biancoceleste fissato a 2,95 dai betting analyst di Snai. Sale a 3,15 il pareggio, assente a Roma dal novembre 2020. Igor Tudor dovrà risolvere il problema del gol contro i bianconeri nella competizione: la Lazio, infatti, non ha segnato nelle ultime quattro sfide dirette contro la Juve, con il No Goal, ancora in pole a 1,80, sul Goal visto a 1,90.

Le quote di Lazio-Juventus

Per il risultato esatto invece, comanda l’1-1 a 5,50, mentre un altro 2-0 che porterebbe il match ai supplementari si gioca a 13. Tra i protagonisti del match, Allegri si affida al solito Dusan Vlahovic, trascinatore nel pareggio di venerdì di Cagliari e a segno nel match di andata: il timbro del serbo è in pole a 3, con il bis di Adam Marusic, match-winner in campionato, alto a 20 volte la posta.