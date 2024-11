Isaksen: "Ho chiesto a Pedro di tornare in Nazionale, mi ha risposto..."

Non ci saranno i campionati in questa settima, sono tornate le Nazionali per quella che sarà l'ultima sosta fino a marzo: l'Italia scenderà in campo nella giornata di domani, sono tanti i calciatori biancocelesti impegnati con le rispettive squadre. Direttamente dal ritiro della Danimarca, Gustav Isaksen ha parlato della sfida di venerdì in Nations League con la Spagna e ha raccontato un aneddoto su Pedro. Queste le sue dichiarazioni

La sfida in Nations League tra Danimarca e Spagna

Sfida contro la Spagna? Sulla carta è una partita difficile, ma sappiamo anche quanto sia difficile giocare contro di noi. Penso che ci siano buone opportunità di fare bene, non c'è motivo di dire che è persa prima di averla giocata. Probabilmente avremo qualche occasione per segnare, ma sarà difficile tenerli lontani dalla porta. Credo che sia importante per noi rimanere uniti. Dobbiamo difendere con tutto noi stessi e segnare quando ne avremo la possibilità. In questo modo forse riusciremo a fare risultato.

