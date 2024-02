Torino-Lazio, Sarri punta su una serenità ritrovata in trasferta

Questa sera alle 20.45 la Lazio di Maurizio Sarri sarà impegnata allo Stadio Olimpico Grande Torino contro i granata, per il recupero della ventunesima giornata di campionato che i biancocelesti hanno saltato qualche settimana fa, a causadella semifinale di Supercoppa persa in Arabia Saudita contro l’Inter di Inzaghi.

Dopo i due successi ottenuti tra la trasferta di Cagliari e l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, i biancocelesti sono caduti al termine della sfida casalinga al Bologna, quando nel secondo tempo il solito Zirkzee si è confermato assoluto protagonista di questa incredibile stagione del Bologna. Dopo una gara che ha provocato diverse proteste di natura arbitrale, con la Lazio che giustamente reclama l’espulsione di Fabbian nel corso del primo tempo, già da stasera i biancocelesti potranno accorciare il gap che li vede distanti otto lunghezze da Atalanta e Bologna, con entrambe che a quota 45 occupano quarto e quinto posto della classifica.

Al netto di un percorso a dir poco altalenante in campionato, la buona posizione dell’Italia nel ranking consente ai biancocelesti di sperare in un quinto posto che potrebbe valere la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, ma tutto passa dal trovare una continuità mai mostrata fin qui in campionato.

La sfida di questa sera metterá di fronte a Immobile e compagni un Torino che nelle ultime settimane è tornato ad accarezzare il sogno europeo, sempre tenendo conto di come i granata abbiano perso contro la Lazio una sola volta su cinque da quando Sarri siede sulla panchina biancoceleste.

La vittoria di Cagliari è stata importante per diversi fattori, tra cui la continuità offerta in trasferta nell’ultimo periodo. Fino a poche settimane fa, il ruolino di marcia lontano dall’Olimpico faceva registrare due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte, per un bilancio a dir poco altalenante per una squadra con ambizioni da Champions League. In questo senso più di un segnale positivo è arrivato tra le trasferte di Empoli, Udine e Cagliari, dove la Lazio ha raccolto nove punti, cadendo solamente a Bergamo contro la squadra di Gasperini. Il rendimento lontano dalle mura amiche sembra essere cambiato rispetto a diversi mesi fa, quando i biancocelesti inanellarono una serie di risultati deludenti: dalla sconfitta di Lecce a quelle arrivate nei big match con Juventus e Milan; dai ko di Salerno e Bologna al pareggio rimediato a Verona, con un ampio finale di gara giocato in inferiorità numerica.

Solo tre punti potrebbero rilanciare concretamente la Lazio in ottica europea, mettendosi alle spalle la sconfitta con il Bologna, e dimostrando che anche lontano dall'Olimpico la quadratura è stata ritrovata.