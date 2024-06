Il Messaggero | Lazio e Tudor legati da un filo: chi può sostituire il tecnico

Matrimonio forzato o divorzio, siamo in un pericoloso limbo d’inizio giugno con un ritiro già programmato dall’11 al 22 luglio. Un filo sottile lega ancora la Lazio e Tudor, ma ora può davvero spezzarsi da un momento all'altro. Dalla notte di lunedì all'alba di ieri non sono rientrate le divergenze sul mercato e, con queste premesse, è difficile ripartire con un nuovo ciclo e un piano condiviso. Figuriamoci parlare di rinnovo, argomento ancora mai toccato.

La Lazio va avanti, ma Tudor può guardarsi intorno

La Lazio al momento va avanti perché non vuole ammettere lo sbaglio del 18 marzo e perché c'è un contratto pesante come il cemento. Solo Tudor può frantumarlo, se il suo manager troverà offerte più allettanti e fondamenta più solide in giro all’estero. Al momento sembra esserci solo il Besiktas sullo sfondo. Ieri Igor e il suo agente Seric sono tornati a Spalato dopo pranzo, hanno lasciato Formello a mezzogiorno da un'uscita secondaria, dopo un altro confronto col ds Fabiani a colazione, successivo a quello della sera a cena con Lotito. La stessa società teme – o spera in fretta - che il tecnico croato continui a guardarsi intorno. Ecco perché Fabiani non si è sbilanciato la scorsa settimana con quell'avverbio di tempo: «Oggi è l'allenatore della Lazio».

Fabiani Fraioli

Chi può sostituire Tudor?

Come scrive Il Messaggero, il club non può permettersi di esonerarlo e accollarsi quasi 5 milioni lordi più gli 800mila euro di Martusciello fino al 2025 e l'ultima mensilità di Sarri e del suo staff fino al 30 giugno. Una soluzione sarebbe richiamare Mau, che ieri ha rifiutato il Panathinaikos, ma Lotito non ama i cavalli di ritorno. Discorso valido anche per Pioli, libero in questo momento. Palladino si è accasato ufficialmente alla Fiorentina, Italiano è da tempo in attesa, ma ora è un passo dalla firma col Bologna perché non può attendere all'infinito le mosse di Tudor. L'outsider Baroni si è preso tre giorni per il sì al Monza, Allegri resta un sogno.