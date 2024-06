Lazio, incontro a Formello per due giocatori. Trattativa avviata per Dele-Bashiru

La Lazio sta vivendo un periodo movimentato. Due incontri tra la società e Tudor per capire cosa ne sarà il futuro, le voci sui possibili sostituti del tecnico croato e le indiscrezioni su altri club che avrebbero messo gli occhi sull'allenatore. Ma è anche tempo di calciomercato. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma la Lazio ha chiuso per Tchaouna della Salernitana e non vuole fermarsi.

Fraioli

Incontri per Bazdar e Stengs

Come ha rivelato nella notte Alfredo Pedullà, dalla Francia sono arrivate alcune indiscrezioni sull'avanzamento della trattativa tra la Lazio e Dia. Piace anche Samed Bazdar, centravanti-seconda punta ventenne del Partizan Belgrado. Il ds del club è Ivica Iliev, che conosce Fabiani dai tempi del Messina. Bazdar costa 7/8 milioni più bonus. La società si può dire interessata anche a Noslin del Verona, ma costa di più. Per sostituire Luis Alberto, invece, si punta a portare a Roma Stengs del Feyenoord, su cui si stava lavorando già a gennaio, quando si offrirono 11/12 milioni. Stando a ciò che riporta il giornalista di Sportitalia, c'è già stato un incontro a Formello sia per Bazdar che per Stengs.

Trattativa per Dele-Bashiru

Non solo loro. Un altro profilo che intriga parecchio, come svela Pedullà, è quello di Fisayo Dele-Bashiru. Il nigeriano ha 23 anni, gioca nell'Hatayspor ma è cresciuto nel Manchester City. La Lazio si è informata sul costo (6 milioni più bonus) e la trattativa può decollare a breve: è previsto un ulteriore incontro per avvicinare ancor di più le due parti.