Lazio, tutta la carica di Sarri e il discorso in allenamento: “Non ci sono alibi, noi siamo…”

Nella giornata di ieri è iniziato il ritiro della Lazio a Formello, tutto è pronto per preparare la stagione 2025-2026. Non servirà più fare polemiche sul blocco del mercato, bisognerà far parlare il campo e trovare la motivazione per creare un grande gruppo di lavoro: Sarri lo sa bene ed è pronto a sfruttare l’organico che la società ha messo a disposizione per cercare di valorizzarlo e trarre da questo il meglio possibile in vista di una statua che sarà importantissima.

Tutta la carica del mister: il suo discorso alla squadra

Il Comandante è ben consapevole di tutto il caos mediatico che si è scatenato sulla società nell’ultimo periodo, alla notizia del blocco di mercato e dei tre parametri forati dalla società. Proprio per questo, il tecnico vuole proteggere e schermare la squadra delle polemiche esterne e coinvolgere subito tutti i 31 convocati. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, prima degli allenamenti, il mister si sarebbe cimentato in un breve discorso motivazionale al gruppo, affermando le seguenti parole: “Non ci sono alibi per nessuno. Siamo questi e tutti dobbiamo far bene per forza. Quindi diamo già tutto in questo ritiro“. Il concetto espresso in pochi minuti dal tecnico sembra essere stato molto chiaro, Sarri è carico, almeno così vuole farsi vedere dalla squadra per evitare di trasmettere pensieri negativi, come è accaduto due estati fa ad Auronzo. L’insegnamento è servito a Sarri che, stavolta, non può farsi abbattere dal clima negativo che aleggia a Formello o fuori, fra i tifosi che, infatti, proprio oggi, si ritroveranno per protestare contro la gestione societaria.

Continua nella prossima pagina