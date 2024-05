Il Messaggero | La Lazio e Tudor disegnano il futuro: mercoledì il primo vertice

Come riporta Il Messaggero, mercoledì 1 maggio alle ore 10 è andato in scena il vertice tra Tudor e Fabiani per fare il punto della Lazio attuale e di quella che sarà.

Igor Tudor

Il pensiero di Tudor

Il tecnico ha spiegato di essere rimasto piacevolmente sorpreso dall'applicazione e dalle risposte ricevute dal gruppo. Ha trovato più duttilità del previsto e ciò significa che tanti potranno essere ancora utili al suo calcio l'anno prossimo. Questa è una buona notizia dal momento che la società non ha ancora ricevuto offerte per i suoi big più avanti con l'età, quindi in contrasto con la politica del ringiovanimento, e con gli stipendi più pesanti.

I nomi per il mercato estivo

Parlando di giovani, è stato offerto il 22enne Pirola per il ruolo di centrale di difesa. Per la corsa ad un altro esterno servirà capire il futuro di Marusic, Hysaj e Pellegrini. Persino Valeri è rimasto nel limbo e piacciono da tempo Dorgu e Doig. E' stato proposto anche Gosens e domani a Monza potrebbe entrare nel vivo la pista Colpani, che però è legata all'uscita di Luis Alberto. Con la permanenza di Immobile e Castellanos, davanti occhio a Dia e Pohjanpalo. Da chiarire poi il futuro di chi rientrerà dal prestito, quindi di Kamenovic, Basic, Akpa e Cancellieri.

C'è ancora speranza per l'Europa

Nel frattempo mancano ancora 4 partite alla fine della stagione e a Formello ancora sperano nel quinto posto e temono ogni dettaglio o minimo presagio - come la designazione di Pairetto per domani - che possa spegnere la speranza. Tudor cerca di togliere pressioni al gruppo, ma è il primo a credere nel colpo. Il croato ha firmato fino al 2025 e non rinnoverà prima di aver avuto dei sostituti veri dei calciatori in partenza.

Ritiro estivo

Si pensa anche al ritiro estivo. Tudor vorrebbe stare ad Auronzo solo 12 giorni a luglio per poter svolgere il resto della preparazione a Formello. Nel pomeriggio del 1 maggio ha poi lasciato Formello per dirigersi nella sua nuova casa con vista sull'Olimpico.