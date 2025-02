In trasferta la Lazio non conosce il pareggio: il dato in Serie A

Zaccagni e Castellanos lunedì sera hanno regalato a Baroni tre punti fondamentali in ottica lotta al quarto posto, con il successo di Cagliari che ha riportato i biancocelesti in alto dopo il ko casalingo contro la Fiorentina. Una gara mai banale quella dell’Unipol Domus, in un campo complicato per clima e stile di gioco avversario, tutti fattori che non hanno impedito alla Lazio di centrare la sesta vittoria consecutiva in Sardegna. Con Guendouzi, Rovella e Zaccagni a riposo nella trasferta di Braga, Baroni ha avuto a disposizione quasi l’intero organico, costretto a fare a meno del solo Nuno Tavares, con ogni probabilità out anche nella sfida della prossima domenica: alle 15.00 arriverà all’Olimpico il Monza di Bocchetti, alle prese con un mercato di riparazione che ha incrementato il rischio retrocessione.

Sette successi e nessun pareggio

Dopo aver iniziato il campionato con due sconfitte consecutive tra Udinese e Fiorentina, i biancocelesti si erano sbloccati grazie al 2-3 del Grande Torino contro Zapata e compagni. Successivo poi il ko esterno all’Allianz Stadium, al termine di una gara giocata quasi interamente in inferiorità numerica, prima di trovare due vittorie consecutive sul campo del Como prima e del Monza poi. Dall’avvio di dicembre lontano dall’Olimpico il rendimento biancoceleste ha fatto la differenza, portando la Lazio a occupare il quarto posto da diverse settimane: dopo la sconfitta di Parma, sono arrivati i successi di Napoli, Lecce, Verona e Cagliari, per dei successi intervallati dalla sconfitta nel derby. Curioso come nelle dodici trasferte in Serie A non sia mai arrivato un pareggio, per un esito mai venuto fuori neanche in Europa League.

La classifica in trasferta

Con venti gol messi a segno in trasferta, la Lazio vanta il terzo miglior attacco lontano dalle mura amiche, appaiata all’Atalanta di Gasperini. Sono Inter e Napoli, a quota otto, ad aver vinto il maggior numero di gare in trasferta: inseguono proprio la Lazio e i bergamaschi a quota sette. Particolarmente duro sarà da qui in avanti il calendario esterno dei biancocelesti, che a partire dal match del 22 febbraio contro il Venezia, saranno impegnati nelle trasferte contro Milan, Bologna, Atalanta e Genoa. Funzionale in questo senso il rendimento di Castellanos lontano dall’Olimpico: cinque degli otto gol totali in campionato sono arrivati proprio lontano da Roma, sperando che già da domenica possa già ritrovare la via della rete, per un gol che in casa manca da settembre.