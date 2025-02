Ha dell'"incredibile" quanto successo ieri durante un servizio del TG2 che contiene un errore a dir poco inaccettabile, che lede l'immagine del capitano della Lazio, Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio viene infatti mostrato nel servizio relativo alle inchieste sulle curve di Milan e Inter, peccato però che si trattasse del suo omonimo Gherardo Zaccagni…

L'errore al Tg2 su Zaccagni

Ebbene sì, ieri sera nel telegiornale che va in onda su Rai 2 è stato trasmesso un servizio in merito all'inchiesta relativa alle curve di Inter e Milan sottolineando come la procura avesse notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Nel corso del servizio viene affrontato il tema riguardante il filone sulla gestione dei parcheggi pubblici dove si andrebbe verso il processo per Manfredi Palmeri accusato di corruzione fra privati, che secondo l'accusa avrebbe affidato la gestione dei parcheggi all'imprenditore Gherardo Zaccagni. Fin qui sembra un servizio giornalistico normalissimo, peccato però che quando viene pronunciato il nome di quest'ultimo, viene mostrata un'immagine del più famoso Mattia Zaccagni e non Gherardo.

Il video del servizio