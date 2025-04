Stendardo: "Lazio smarrita ma resta una squadra pericolosa"

Poco meno di 48 ore e inizierà il match tra Atalanta e Lazio. Ai microfoni di Il Corriere di Bergamo ha parlato un doppio ex, ovvero Guglielmo Stendardo. L'ex difensore ha analizzato il periodo delle due squadre soffermandosi sull'attuale momento degli uomini di Baroni.

La Lazio ha smarrito le sue sicurezze, accentuate dalla prolungata assenza di Castellanos. Ma nonostante ciò, rimane una squadra pericolosa, grazie a individualità di spicco come Zaccagni e Marusic, giocatori a cui l'Atalanta dovrà prestare massima attenzione, soprattutto in fase difensiva. Non escludo alcun risultato, anche se giocare davanti ai tifosi bergamaschi può fare la differenza. Ho vissuto quelle emozioni e so quanto il pubblico possa spingere la squadra verso un’impresa.