Primavera Live | Cesena-Lazio 0-1: termina la partita
Segui il Live scritto del match tra Cesena e Lazio Primavera qui su www.LazioPress.it
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Dopo due vittorie ed una sconfitta, nell'ultima uscita contro il Parma, la Lazio Primavera fa visita al Cesena, che fin qui è a quota 3 punti. La squadra di Punzi cerca di rialzare la testa dopo il match perso contro i crociati al 90'.
Segui il Live scritto del match tra Cesena e Lazio Primavera qui su www.LazioPress.it. Alle 15.00 il fischio d'inizio.
Le formazioni ufficiali
CESENA U20: Gianfanti; Cenerelli, Marini, M. Casadei, Frisoni, Gasperini, Bartoli, Ridolfi, E. Casadei, Ricci, Amadori.
A disp.: Bianconi, Mokris, Parisi, Lontani, Sanaj, Michieletto, Poletti, Tonti, Petito, Antonacci, Norgaard.
All.: Nicola Pozzi
LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Santagostino, Battisti, Landi, Canali, Pernaselci, Trifelli, Eone, Bagordo, Riggi.
A disp.: D'Alessio, Milillo, Gatto, Zangari, Sulejmani, Montano, Boccardelli, Avram, Cangemi, Ferrante, Touray.
All.: Francesco Punzi
Il Live scritto del match
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97'
Termina la partita
Vince la Lazio Primavera 0-1 grazie al gol di Sulejmani.
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90'
Tempo di recupero
Decretati 7 minuti di recupero
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75'
Palo Lazio
Palo esterno colpito da Sulejmani, Lazio vicino al raddoppio.
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71'
Occasione Cesena
Gran parata di Pannozzo su Lontani. Ottimi riflessi del portiere biancoceleste che evita il gol del Cesena
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68'
Sostituzioni Cesena
Fuori: Frisoni
Dentro: Lontani, Norgaard
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66'
Cooling Break
Tempo di dissetarsi per le due squadre. È cooling break.
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65'
Sostituzione Lazio
Fuori: Bagordo
Dentro: Gatto
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54'
Sostituzioni Cesena
Fuori: Casadei, Ricci
Dentro: Tonti, Michieletto
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48'
GOOOOOL LAZIOOOOO
La Lazio sblocca la gara grazie alla rete dell'appena entrato Flavio Sulejmani che sfrutta il tiro di Landi respinto da Gianfanti, poi il tap-in è un gioco da ragazzi.
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45'
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45'
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45'
Sostituzioni Lazio
Dentro: Montano, Sulejmani
Fuori: Canali, Eone
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45'
Fine primo tempo
Duplice fischio. Risultato bloccato sullo 0-0.
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45'
Tempo di recupero
Assegnati due minuti di recupero
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37'
GOL ANNULLATO AL CESENA
Traversa di Marini, sul tap-in Frisoni trova la via del gol, ma è in fuorigioco quindi la rete viene annullata.
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30'
Pressing del Cesena
Aumenta i giri del motore il Cesena, che ora prova a riversarsi con insistenza nella metà campo biancoceleste
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17'
Occasione Cesena
Ricci servito in area, si gira per la conclusione palla che scorre di poco a lato del palo sinistro difeso da Pannozzo.
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10'
Fase di studio
Partita al momento bloccata con le due squadre che si studiano a centrocampo
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3'
Occasione Lazio
Bel taglio di Canali prontamente servito dal compagno, si invola verso il portiere ma è bravo Gianfanti in uscita bassa
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1'
Tutto pronto si inizia
Ecco il fischio d'inizio!