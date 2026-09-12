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Primavera Live | Cesena-Lazio 0-1: termina la partita

Segui il Live scritto del match tra Cesena e Lazio Primavera qui su www.LazioPress.it

Beniamino Civitelli /
Lazio Primavera - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Lazio Primavera - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

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Beniamino Civitelli /

Dopo due vittorie ed una sconfitta, nell'ultima uscita contro il Parma, la Lazio Primavera fa visita al Cesena, che fin qui è a quota 3 punti. La squadra di Punzi cerca di rialzare la testa dopo il match perso contro i crociati al 90'.

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Segui il Live scritto del match tra Cesena e Lazio Primavera qui su www.LazioPress.it. Alle 15.00 il fischio d'inizio.

Le formazioni ufficiali

CESENA U20: Gianfanti; Cenerelli, Marini, M. Casadei, Frisoni, Gasperini, Bartoli, Ridolfi, E. Casadei, Ricci, Amadori.

A disp.: Bianconi, Mokris, Parisi, Lontani, Sanaj, Michieletto, Poletti, Tonti, Petito, Antonacci, Norgaard.

All.: Nicola Pozzi

 

LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Santagostino, Battisti, Landi, Canali, Pernaselci, Trifelli, Eone, Bagordo, Riggi.

A disp.: D'Alessio, Milillo, Gatto, Zangari, Sulejmani, Montano, Boccardelli, Avram, Cangemi, Ferrante, Touray.

All.: Francesco Punzi

Il Live scritto del match

  • 97'
    match_ended
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    Termina la partita

    Vince la Lazio Primavera 0-1 grazie al gol di Sulejmani.

  • 90'
    break_start
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    Tempo di recupero

    Decretati 7 minuti di recupero

  • 75'
    substitution
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    Palo Lazio

    Palo esterno colpito da Sulejmani, Lazio vicino al raddoppio.

  • 71'
    substitution
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    Occasione Cesena

    Gran parata di Pannozzo su Lontani. Ottimi riflessi del portiere biancoceleste che evita il gol del Cesena

  • 68'
    substitution
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    Sostituzioni Cesena

    Fuori: Frisoni

    Dentro: Lontani, Norgaard

  • 66'
    substitution
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    Cooling Break

    Tempo di dissetarsi per le due squadre. È cooling break.

  • 65'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Bagordo

    Dentro: Gatto

  • 54'
    substitution
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    Sostituzioni Cesena

    Fuori: Casadei, Ricci

    Dentro: Tonti, Michieletto

  • 48'
    goal
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    GOOOOOL LAZIOOOOO

    La Lazio sblocca la gara grazie alla rete dell'appena entrato Flavio Sulejmani che sfrutta il tiro di Landi respinto da Gianfanti, poi il tap-in è un gioco da ragazzi.

  • 45'
    break_start
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    Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45'

  • 45'
    substitution
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    Sostituzioni Lazio

    Dentro: Montano, Sulejmani

    Fuori: Canali, Eone

  • 45'
    break_start
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    Fine primo tempo

    Duplice fischio. Risultato bloccato sullo 0-0.

  • 45'
    whistle
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    Tempo di recupero

    Assegnati due minuti di recupero

  • 37'
    offside
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    GOL ANNULLATO AL CESENA

    Traversa di Marini, sul tap-in Frisoni trova la via del gol, ma è in fuorigioco quindi la rete viene annullata.

  • 30'
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    Pressing del Cesena

    Aumenta i giri del motore il Cesena, che ora prova a riversarsi con insistenza nella metà campo biancoceleste

  • 17'
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    Occasione Cesena

    Ricci servito in area, si gira per la conclusione palla che scorre di poco a lato del palo sinistro difeso da Pannozzo. 

  • 10'
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    Fase di studio

    Partita al momento bloccata con le due squadre che si studiano a centrocampo

  • 3'
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    Occasione Lazio

    Bel taglio di Canali prontamente servito dal compagno, si invola verso il portiere ma è bravo Gianfanti in uscita bassa

  • 1'
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    Tutto pronto si inizia

    Ecco il fischio d'inizio!

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