Ciro Immobile: "Se i tifosi portano avanti questa decisione di non andare allo stadio avranno i loro motivi..."

Il Bomber Ciro Immobile ha rilasciato un'intervista in occasione del World Legends Padel tour. Ha parlato dei tifosi della Lazio, dell'inizio di Campionato, di Gattuso e dei nuovi arrivati. Dopo aver scritto la storia, da poco si è ritirato dal calcio giocato, la decisione è stata annunciata ai canali ufficiali del Paris FC, ma nei suoi pensieri l'Olimpico con la gente laziale era il posto prescelto.

Ho avuto tanti attestati di stima nei miei confronti appena si è saputa la mia decisione di dover smettere. Spero di portare la mia esperienza per tutti i giovani.

Come hai scelto di smettere?

È stata più una questione fisica, ho sempre detto che volevo smettere quando ero in una condizione che non mi trascinava in campo. Non è nel mio DNA andare in campo e non divertirmi, quindi appena ho visto che è venuto a mancare quello ho deciso di smettere.

Sulla Lazio

Mi aspetto di tutto dalla Lazio. Però devo dire che hanno fatto un bel inizio di Campionato, nonostante I vari problemi che hanno. Sono contento anche dell'inizio del Campionato, che mi sembra più vivo e divertente.

Pensi che la chiave sia Gattuso per questo successo iniziale della Lazio?

Sicuramente è un punto importante. I giocatori si sono aggrappati a lui per questo inizio, hanno trovato le giuste motivazioni nonostante giochino senza pubblico, e so quanto conta a Roma.

Su Frattesi e Pinamonti

Davide si vedeva che aveva il fuoco dentro e doveva tirarlo fuori. In queste prime partite ha fatto uno show bello che sta facendo divertire i tifosi. Pinamonti sono felice di quello che ha detto ("Mi piacerebbe sentire Ciro…"), mi fa piacere da un ragazzo come lui, sono convinto che i suoi gol li farà perchè anche a Sassuolo lì ha fatti. L'importante è saper gestire la pressione di Roma, che è un po' diversa da quella che ha vissuto in passato lui.

Sui tifosi

Devo dire che i tifosi della Lazio si fanno sentire, sono importanti, ti danno quella spinta in più. Punti in più te li porta il fattore casa. Così è dura anche dal punto di vista motivazionale, per quello sto dicendo che Gattuso ha fatto un ottimo lavoro.

Sul Campionato

Sono contento di queste nuove regole che portano più velocità nel calcio, meno interruzioni, devo dire che la gente si sta divertendo.

Che messaggio mandi ai tifosi della Lazio?

Non c'è bisogno di mandare messaggi, conosco bene l'ambiente, il tifoso della Lazio, che è un tifoso talmente tanto attaccato alla storia e alla maglia. Se portano avanti questa decisione di non andare allo stadio avranno i loro motivi.

Hai mai pensato di dare l'addio al calcio all'Olimpico?

Ho pensato tante volte a questo, però ho sempre detto anche che non si può avere tutto nella vita. Mi basta anche girare per Roma, ora che sono tornato, e sentire l'affetto dei tifosi. Certo, nei miei pensieri c'era quello ma non è possibile.

Andrai a vedere Lazio-Milan?

No, però sicuramente andrò a vedere qualche partita.

Che obiettivi hai per il tuo nuovo ruolo in Nazionale?