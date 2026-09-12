La lista dei convocati da Gattuso per Lazio-Milan
Prende il via la quarta giornata di Campionato, la Lazio affronterà il Milan alle 18:00
Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images via Onefootball
Lazio-Milan, ore 18:00
In occasione della gara di stasera, Lazio-Milan, che si giocherà alle ore 18:00, la Lazio ha reso nota la lista dei convocati per il match.
Tutti i nomi
- Portieri: Mandas, Motta, Renzetti
- Difensori: R. Bordon, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares
- Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor
- Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni