La lista dei convocati da Gattuso per Lazio-Milan

Prende il via la quarta giornata di Campionato, la Lazio affronterà il Milan alle 18:00

Alisia Cerqua /
Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images via Onefootball
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Lazio-Milan, ore 18:00

In occasione della gara di stasera, Lazio-Milan, che si giocherà alle ore 18:00, la Lazio ha reso nota la lista dei convocati per il match.

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Tutti i nomi

  • Portieri: Mandas, Motta, Renzetti
  • Difensori: R. Bordon, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares
  • Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor
  • Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni

 

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