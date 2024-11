Lazio-Como | Colombo nel post: "Un vittoria che ripaga. Dovevamo dare risposte dopo..."

Le parole del centrocampista biancoceleste, Sofia Colombo, autrice della doppietta del 7-2 contro il Como, nella sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Di seguito le parole della calciatrice della Lazio.

È stata una vittoria importante soprattutto per l'umore della squadra dopo le varie sconfitte che abbiamo preso, ma siamo contenti e abbiamo vinto il giorno libero (ride, ndr).

Sì vale molto di più, si è visto ad ogni esultanza, eravamo tutte insieme dalla prima della panchina all'ultima in campo.

Valgono un bellissimo cucciolo che sta per essere preso, ma a livello personale anche pensare che il lavoro e gli sforzi che stiamo facendo ripagano.

Servirà una Lazio forte, convinta, molto di più di quello che abbiamo messo in campo, speriamo di fare risultato.

Abbiamo provato un nuovo sistema di gioco, con tre davanti, è una bella conferma e questo fa capire che non ci sono moduli, ma più le persone e le interpreti.

Oggi era un partita dove bisognava dare tante risposte soprattutto dopo la sconfitta contro il Como, credo che abbiamo dato tutto in campo, tutte le risposte che dovevamo dare.

Sicuramente pecchiamo un po' di inesperienza, soprattutto in un campionato dove sbagliati non è quasi concesso. La partita di oggi stata un buon punto di partenza a livello di umore, di spogliatoio. Siamo contente e possiamo far vedere chi siamo.