L’Udinese batte la Fiorentina in rimonta: la Lazio è quarta in solitaria

Quest’oggi si chiuderà il diciassettesimo turno di Serie A con due gare in programma: Fiorentina-Udinese e Inter-Como. Il campionato riprenderà direttamente sabato con quattro sfide.

Fiorentina-Udinese

La gara si sblocca dopo otto minuti a favore della Fiorentina: Moise Kean segna il suo decimo gol in campionato dal dischetto, decisivo il fallo di Kristensen su Sottil. I viola riescono a controllare il resto del primo tempo senza mai soffrire, sono pochi i tiri nello specchio di entrambe le squadre; la squadra di Palladino è brava nelle uscite e non permette agli avversari di farsi vedere dalle parti di De Gea. L’inerzia del secondo tempo però è tutta dell’Udinese: sugli sviluppi di un errore di Ranieri, Ekkelenkamp serve Lucca che riesce a insaccare in rete. Dopo qualche minuto i bianconeri colpiscono un palo con il solito Lucca che sfiora un gol iconico di rovesciata. L’Udinese trova il vantaggio grazie a Thauvin con un gran tiro da fuori area. Nonostante i diversi cambi di Palladino, la Fiorentina non riesce a riprenderla e ottiene la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Bologna.



La situazione di classifica delle due squadre

Con questa sconfitta, la Fiorentina rimane quinta in classifica a quota 31 punti: si tratta della seconda sconfitta consecutiva. L’Udinese invece mantiene il nono posto e si porta a tre punti di differenza dal Milan ottavo. Grazie alla sconfitta della Fiorentina, la Lazio è quarta in classifica.