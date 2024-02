Lazio-Bologna, Provedel: "Fiducia e consapevolezza dopo il Bayern, domani servirà una gara ordinata"

Alla vigilia dell'importante match dell'Olimpcio tra Lazio e Bologna, gara in programma alle ore 12:30, il portiere biancoceleste Ivan Provedel ha presentato la gara rilasciando alcune dichiarazioni all'interno del match program della società.

Di seguito le sue parole:

Cosa vi lascia la vittoria contro il Bayern Monaco?

"Ci lascia consapevolezza, come altre gare. Se lavoriamo in un certo modo, con una determinata intensità e lo spirito giusto poi è più facile che arrivino i giusti risultati, come capitato a Cagliari poi con il Bayern. Mercoledi è finito il primo tempo di una lunga partita: la fiducia e la consapevolezza di questa vittoria ci servirà soprattutto domani."

Inizia un periodo cruciale: qual è la ricetta per rientrare in zona

Champions?

"Dobbiamo lavorare e pensare un giorno alla volta facendo del nostro meglio con quello che abbiamo ogni giorno, partendo dalla rifinitura di oggi fino alla gara di domani. Tutti saranno sempre più agguerriti perché ci avviciniamo al termine della stagione. Dovremo fare sempre meglio perché solo così possiamo ottenere una lunga serie di risultati utili consecutivi."

Conosci Thiago Motta dai tempi dello Spezia, te lo aspettavi ‹osi determinante in panchina?

"Thiago Motta è stato determinante anche con noi a La Spezia raggiungendo una salvezza alla quale nessuno dava credito, se non lui stesso e noi nello spogliatoio. Magari pochi avrebbero pensato a un Bologna cosi in alto in classifica ma lui è un allenatore bravo, e riuscito a tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi e ora stanno ottenendo ciò che merita."

Come si batte il Bologna, una squadra che in campionato ha perso solamente quattro volte?

"Servirà una gara molto ordinata senza palla per poi gestire bene la sfera quando sarà in nostro possesso perché loro sono molto abili ad aggredire il portatore. All'andata siamo stati puniti nell'unica occasione concessa, questa volta dovremo essere lesti noi nell'approfittare di loro eventuali sbavature ed essere concreti."

Hai debuttato con la Lazio proprio contro il Bologna: a distanza di quasi due anni, qual è l'aspetto che ti rende più orgoglioso?