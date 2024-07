Sinner-Berrettini, a Wimbledon il derby azzurro che fa sognare l'Italia: l’orario dell’incontro e dove vederlo in tv

Jannik Sinner arriva a Wimbledon da n.1 al mondo e Matteo Berrettini invece come l'unico italiano a riuscire a giocarci una finale, persa nel luglio del 2021 contro l'alieno Djokovic, nello stesso giorno in cui la nazionale italiana di calcio è diventata Campione d'Europa.

Sinner-Berrettini a Wimbledon 2024, quando si gioca

Il derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che si sono affrontati solo una volta in carriera, si terrà mercoledì 3 luglio sul Center Court (il campo centrale) di Wimbledon. L'orario non è molto precisoperché Sinner e Berrettini giocheranno il terzo match dopo Muller-Medvedev e Osaka-Navarro. Si può solo dire che il match si giocherà nel tardo pomeriggio, non prima delle 19.

Sinner-Berrettini: il precedente

I due tennisti italiani si sono affrontati solamente una volta nel corso della loro carriera. Si tratta del Masters 1000 di Toronto 2023: il tennista altoatesino si impose con il punteggio di 6-4, 6-3 sul campo canadese. Inoltre, Jannik Sinner è ancora imbattuto contro i suoi “colleghi” italiani: per ora, sono 14 vittorie su 14 partite disputate.

Dove vedere in tv Sinner contro Berrettini

Wimbledon 2024 è un’esclusiva Sky, con le partire che saranno visibili su dieci canali creati ad hoc.

Per gli amanti dello streaming e per chi ha un abbonamento al pacchetto Sport, Wimbledon 2024 sarà visibile anche sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.