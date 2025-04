Sergio Mattarella ricoverato in serata, il motivo:

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato nella serata di lunedì 15 aprile presso l’ospedale Santo Spirito di Roma per sottoporsi a un intervento di impianto di pacemaker. A renderlo noto è stato il Quirinale, precisando che si tratta di un’operazione programmata, non legata a un’urgenza medica. Nonostante l’imminente ricovero, il Capo dello Stato ha mantenuto i suoi impegni istituzionali per tutta la giornata, incluso un incontro nel tardo pomeriggio con il primo ministro del Montenegro, Milojko Spajić.

Mattarella

Il Quirinale rassicura: “Situazione sotto controllo”

Fonti ufficiali del Quirinale hanno subito rassicurato per quanto riguarda l'intervento, sottolineando che “la situazione non desta preoccupazione”. Il pacemaker è un dispositivo medico impiantato per regolare il ritmo cardiaco e viene spesso installato come misura preventiva, soprattutto in pazienti con aritmie o condizioni simili. Mattarella, che compirà 84 anni a luglio, è noto per il suo senso del dovere e per la regolarità con cui ha sempre onorato gli impegni istituzionali, anche in presenza di piccoli acciacchi fisici.

Solidarietà dal mondo politico



Non si è fatta attendere la solidarietà da parte del mondo politico. Tra i primi a esprimere vicinanza al Presidente è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha scritto sui social:



"Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo.”

Un messaggio semplice, ma significativo, che rispecchia il sentimento condiviso da molti cittadini italiani, che vedono in Mattarella una figura di riferimento, soprattutto in tempi complessi per la politica e la società. Il rientro alle attività ufficiali del Presidente è previsto nei prossimi giorni, compatibilmente con i tempi di recupero post-operatorio