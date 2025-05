Adesso è ufficiale: ecco quando si giocherà Inter-Lazio

Venezia-Fiorentina e Atalanta-Roma hanno chiuso il trentaseiesimo turno di Serie A: grazie ai risultati di ieri, la Lazio è quinta in classifica in solitaria a pari punti con la Juventus quarta. Mancano due giornate al termine e i biancocelesti non possono fare calcoli, serve dare il massimo per centrare una qualificazione europea. In questi minuti la Lega ha comunicato date e orari della trentasettesima giornata: il programma completo.

IPA

Quando si gioca Inter-Lazio?

La sfida tra le due squadre si disputerà questa domenica alle ore 20:45.



Serie A, il programma completo del trentasettesimo turno

Nove gare su dieci si giocheranno in contemporanea (domenica 18 maggio alle ore 20:45). L’eccezione è Genoa-Atalanta che si disputerà sabato 17 maggio alle ore 20:45.