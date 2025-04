Scontri Lazio e Roma, la decisione ufficiale sulle trasferte

Come riportato da il Corriere dello Sport, a causa degli avvenimenti di domenica scorsa, il Viminale ha disposto le sanzioni contro le due squadre della capitale. Gli scontri che hanno coinvolto entrambe le tifoserie tra la zona di Ponte Milvio e ponte Duca D'Aosta, sono stati così violenti da ferire ben 24 agenti.

La decisione

Il tutto è stato emanato poco fa dal Ministero dell'Interno, il quale ha dichiarato di aver deciso uno stop di 3 giornate di trasferta per i tifosi di Lazio e Roma. Ma non solo: non sarà più consentito alle due squadre capitoline di affrontarsi in partite serali per la stagione 25-26, a causa di alto rischio per l'ordine pubblico.

Quest'ultima decisione è stata presa anche per tutti gli altri big match a rischio.

Le partite senza tifosi

La Lazio non avrà i propri tifosi nelle seguenti partite: Genoa-Lazio; Empoli-Lazio; Inter-Lazio.

Il tifo, però, non mancherà nelle prossime partite casalinghe, a partire dalla partita di Europa League contro il Bodo Glimt.

Il pensiero di Lotito

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il presidente biancoceleste Claudio Lotito, sottolineando che questi fatti non sono avvenuti per mano di semplici tifosi, ma a causa di “delinquenti abituali”.