Accordo Lazio-Maccabi Israel: i tifosi biancocelesti dicono "No" e lanciano una petizione

Domenica 11 maggio nel centro sportivo di Formello, la Società Sportiva Lazio e il Maccabi Israel, organizzazione ebraica internazione che ha il compito di promuovere attività sociali e sportive, hanno siglato un accordo basato sulla condivisione dello sport, dell'inclusione sociale e della cooperazione internazionale. In seguito al Memorandum e dati gli eventi che hanno posto Israele sotto i riflettori, i tifosi biancocelesti si sono ribellati ed hanno deciso di lanciare una petizione, già arrivata a 1.500 firme, per contrastare questa iniziativa.

Non in mio nome. No all'accordo s.s. Lazio - Maccabi Israel. Questo accordo contraddice i valori fondamentali che, come sancito nello statuto societario, la Lazio in quanto ente morale porta nel cuore e con essa e gran parte dei suoi tifosi. Con la firma di questo accordo sottoscritto dal presidente Claudio Lotito la Lazio si pone al fianco di una Paese che secondo tutte le organizzazioni internazionali, compresa l'Onu, sta compiendo dei crimini di guerra. Non si utilizzi in alcun modo la Lazio per scopi politici o interessi personali. Crediamo nella Lazio e nei suoi valori, e chiediamo al presidente della Lazio Claudio Lotito di riconsiderare il suo accordo con Maccabi Israel. Allo staff, ai giocatori e ai tifosi che non si sentono rappresentati da tale accordo chiediamo di dissociarsi firmando questa petizione