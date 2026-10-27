Primavera Live | Lazio-Südtirol 2-0: Bagordo raddoppia su rigore
Inizia l’avventura in Coppa Italia Primavera da parte della Lazio che affronta ai trentaduesimi di finale il Sudtirol
Inizia l’avventura in Coppa Italia Primavera da parte della Lazio che affronta ai trentaduesimi di finale il Sudtirol
Inizia l’avventura in Coppa Italia Primavera da parte della Lazio che affronta ai trentaduesimi di finale il Südtirol. La squadra di Punzi dopo il pareggio nell’ultima giornata di Serie A si concentra sulla Coppa prima di riportare la sua attenzione al campionato.
Segui il Live scritto del match tra Lazio Primavera e Sudtirol valevole per la Coppa Italia qui su www.LazioPress.it.
Le formazioni ufficiali
LAZIO U20: Pannozzo, Galassi, Landi, Canali, Pernaselci, Montano, Kovac, Ferrante, Morelli, Bagordo, Riggi.
A disp.: D'Alessio, Ciucci, Santagostino, Battisti, Milillo, Veridiano, Mennea, Stornelli, Avram, Elena, Mecozzi.
All.: Francesco Punzi
SÜDTIROL U20: Ploner, Kostner, Nova, Montibeller, De Lima, Diousse, Lorubbio, Koka, Platto, Zandonatti, Fofana.
A disp: Gurschler, Dustov, Leitner, Baltic, Rech, Prosperini, Ciampelli, Weissensteiner, Landazuri, Ammaje, Kajana.
All.: Mattia Bernardi
Il Live scritto del match
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GOOOOOL LAZIOOOOO
Raddoppia la Lazio su calcio di rigore trasformato ottimamente da Bagordo
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CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO
Calcio di rigore per la Lazio
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Occasione Lazio
Ci prova Montano, seconda conclusione della sua partita. Sfera che però non trova la via del gol
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Sostituzioni Sudtirol
Fuori: Zandonatti, Fofana
Dentro: Prosperini, Ciampelli
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Occasione Lazio
Ci prova Elena con il mancino, tiro deviato: sarà corner
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Sostituzione Lazio
Fuori: Riggi
Dentro: Ciucci
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Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di questa partita
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Sostituzioni Lazio
Fuori: Galassi, Landi
Dentro Battisti ed Elena
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Termina il primo tempo
Duplice fischio, Lazio avanti dopo i primi 45' di gioco
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Tempo di recupero
Assegnato 1 minuto di recupero
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Occasione Lazio
In contropiede Avram serve Landi, che va alla conclusione: palla deviata, sarà corner
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Occasione Sudtirol
Formazione ospite ad un passo dal pareggio, bravissimo Pannozzo ad opporsi al tiro velenoso di Platto, spazza poi Pernaselci con la palla che gravitava pericolosamente vicino la linea di porta
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Sostituzione Lazio
Fuori: Canali
Dentro: Avram
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Occasione Lazio
Percussione centrale di Morelli, che tenta la conclusione murata dall'estremo difensore ospite
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Ci prova il Sudtirol
Prova a rispondere la formazione ospite, che cerca di sfruttare la fascia mancina per fare male alla Lazio
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Occasione Sudtirol
Ci prova Lorubbio, bravo però Kovac a deviare la conclusione in corner
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Occasione Lazio
Conclusione di Ferrante che termina alta sopra la traversa
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GOL LAZIO
Inserimento vincente di Morelli, servito prontamente da Canali che aveva recuperato il pallone
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Occasione Lazio
Buono spunto di Canali, che si libera e va alla conclusione che termina però alta sopra la traversa
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Ancora Lazio
Sempre Canali si libera sul fondo e guadagna un altro corner
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Occasione Lazio
Cross di Canali per Bagordo sul secondo palo che con un colpo di testa guadagna un calcio d'angolo
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Inizia il match
C'è il fischio d'inizio di Lazio-Sudtirol