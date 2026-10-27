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Primavera Live | Lazio-Südtirol 2-0: Bagordo raddoppia su rigore

Inizia l’avventura in Coppa Italia Primavera da parte della Lazio che affronta ai trentaduesimi di finale il Sudtirol

Beniamino Civitelli /

Inizia l’avventura in Coppa Italia Primavera da parte della Lazio che affronta ai trentaduesimi di finale il Sudtirol

Beniamino Civitelli /

Inizia l’avventura in Coppa Italia Primavera da parte della Lazio che affronta ai trentaduesimi di finale il Südtirol. La squadra di Punzi dopo il pareggio nell’ultima giornata di Serie A si concentra sulla Coppa prima di riportare la sua attenzione al campionato.

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Le formazioni ufficiali 

LAZIO U20: Pannozzo, Galassi, Landi, Canali, Pernaselci, Montano, Kovac, Ferrante, Morelli, Bagordo, Riggi.

A disp.: D'Alessio, Ciucci, Santagostino, Battisti, Milillo, Veridiano, Mennea, Stornelli, Avram, Elena, Mecozzi.

All.: Francesco Punzi

 

SÜDTIROL U20: Ploner, Kostner, Nova, Montibeller, De Lima, Diousse, Lorubbio, Koka, Platto, Zandonatti, Fofana.

A disp: Gurschler, Dustov, Leitner, Baltic, Rech, Prosperini, Ciampelli, Weissensteiner, Landazuri, Ammaje, Kajana.

All.: Mattia Bernardi

Il Live scritto del match

  • goal
    60'
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    GOOOOOL LAZIOOOOO

    Raddoppia la Lazio su calcio di rigore trasformato ottimamente da Bagordo

  • 60'
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    CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO

    Calcio di rigore per la Lazio

  • substitution
    57'
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    Occasione Lazio

    Ci prova Montano, seconda conclusione della sua partita. Sfera che però non trova la via del gol

  • substitution
    57'
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    Sostituzioni Sudtirol

    Fuori: Zandonatti, Fofana

    Dentro: Prosperini, Ciampelli

  • 55'
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    Occasione Lazio

    Ci prova Elena con il mancino, tiro deviato: sarà corner

  • substitution
    53'
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Riggi

    Dentro: Ciucci

  • break_start
    45'
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    Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45' di questa partita

  • substitution
    45'
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    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Galassi, Landi

    Dentro Battisti ed Elena

  • break_start
    46'
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    Termina il primo tempo

    Duplice fischio, Lazio avanti dopo i primi 45' di gioco

  • whistle
    45'
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    Tempo di recupero

    Assegnato 1 minuto di recupero

  • 45'
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    Occasione Lazio

    In contropiede Avram serve Landi, che va alla conclusione: palla deviata, sarà corner

  • shot_saved
    44'
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    Occasione Sudtirol

    Formazione ospite ad un passo dal pareggio, bravissimo Pannozzo ad opporsi al tiro velenoso di Platto, spazza poi Pernaselci con la palla che gravitava pericolosamente vicino la linea di porta

  • substitution
    40'
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Canali

    Dentro: Avram

  • 38'
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    Occasione Lazio

    Percussione centrale di Morelli, che tenta la conclusione murata dall'estremo difensore ospite

  • 27'
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    Ci prova il Sudtirol

    Prova a rispondere la formazione ospite, che cerca di sfruttare la fascia mancina per fare male alla Lazio

  • 27'
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    Occasione Sudtirol

    Ci prova Lorubbio, bravo però Kovac a deviare la conclusione in corner

  • 22'
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    Occasione Lazio

    Conclusione di Ferrante che termina alta sopra la traversa

  • goal
    17'
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    GOL LAZIO

    Inserimento vincente di Morelli, servito prontamente da Canali che aveva recuperato il pallone

  • 17'
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    Occasione Lazio

    Buono spunto di Canali, che si libera e va alla conclusione che termina però alta sopra la traversa

  • corner_kick
    11'
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    Ancora Lazio

    Sempre Canali si libera sul fondo e guadagna un altro corner

  • corner_kick
    7'
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    Occasione Lazio

    Cross di Canali per Bagordo sul secondo palo che con un colpo di testa guadagna un calcio d'angolo

  • match_started
    1'
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    Inizia il match

    C'è il fischio d'inizio di Lazio-Sudtirol

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