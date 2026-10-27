Kane conquista il Pallone d'Oro, Yamal premiato per la terza volta

Harry Kane ha vinto il Pallone d'Oro 2026. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, L'attaccante dell'Inghilterra e del Bayern Monaco è stato premiato a Londra come miglior giocatore, al termine di una corsa che vedeva tra i principali candidati anche Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Il riconoscimento femminile è andato ad Alexia Putellas.

Kane e i gol della stagione con Bayern e Inghilterra

Con il Bayern Monaco, semifinalista in Europa, Kane ha segnato 61 reti. Il totale sale a 73 considerando anche i gol realizzati con l'Inghilterra, terza classificata ai Mondiali 2026.

La premiazione si è svolta a Londra per la 70ª edizione del Pallone d'Oro. France Football, la rivista che ha ideato il premio, ha scelto la capitale inglese al posto di Parigi per la cerimonia di gala.

Tra i candidati alla successione di Ousmane Dembélé figuravano Kane, Mbappé e Yamal. Anche il vincitore dell'edizione precedente era presente nella lista dei 30 finalisti.

Putellas premiata, PSG e Barcellona migliori club

Alexia Putellas ha conquistato il Pallone d'Oro femminile 2026. Dopo le numerose Champions League vinte con il Barcellona, la centrocampista ha lasciato il club catalano e si è trasferita a Londra durante l'estate in cerca di nuove sfide. Nella scorsa stagione ha segnato 20 gol e fornito 15 assist, affiancando alla costruzione del gioco reti decisive.

Il premio per il miglior club maschile è stato assegnato al Paris Saint-Germain, vincitore delle ultime due edizioni della Champions League. Nel calcio femminile ha vinto il Barcellona: a ritirare il riconoscimento è stato il presidente Laporta.

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