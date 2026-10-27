Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio: Leite scalpita

In un Mapei Stadium a tinte biancocelesti, la Lazio va alla ricerca di un altro risultato positivo per continuare nel suo splendido avvio di stagione. La squadra di Gattuso ha le idee chiare, ma dovrà fare a meno di qualche effettivo per sfidare il Sassuolo, oltre ai lungodegenti è infatti ancora in dubbio l'impiego di Pinamonti, che è comunque partito con la squadra.

La probabile formazione del Sassuolo

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van Der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito Se., Laurientè.

Allenatore: A. Aquilani.

La probabile formazione della Lazio

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Allenatore: Gattuso.