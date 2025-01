Verona-Lazio, i precedenti tra le due squadre: con Tudor...

Un confronto tra ambizioni e stili di gioco

Oggi alle 18, Verona e Lazio si affronteranno in una gara cruciale della ventunesima giornata di Serie A. Le due squadre arrivano all’incontro con obiettivi e filosofie di gioco diversi, ma entrambe accomunate dal desiderio di tornare a vincere. Mentre la Lazio cerca di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, il Verona lotta per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Statistiche e curiosità sulla gara

La tradizione recente sorride ai biancocelesti: come riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 18 partite contro l’Hellas Verona in Serie A, collezionando 10 vittorie e 6 pareggi. L’ultima vittoria degli scaligeri risale all’era Tudor, quando il tecnico croato guidava con successo la formazione gialloblù. Oggi, il Verona cercherà di ribaltare i pronostici e interrompere il dominio laziale in questo storico confronto.