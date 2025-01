Vecino, piccoli passi verso il ritorno: ma il recupero...

Segnali incoraggianti da Formello

Da Formello arriva una piccola, ma significativa notizia: Matias Vecino è tornato a svolgere lavoro differenziato sul campo durante l’ultimo allenamento, mentre i suoi compagni preparavano la sfida contro il Verona. Tuttavia, la cautela resta massima per evitare nuovi stop. L’uruguaiano è ancora alle prese con il recupero da una lesione miotendinea al retto femorale della coscia sinistra, un infortunio riportato il 20 dicembre. Questo problema si era aggravato durante il tentativo di velocizzare il recupero dal precedente guaio muscolare subito contro il Ludogorets in Europa League, lo scorso 28 novembre.

Fraioli

Prudenza e tempi di recupero

Nonostante i primi segnali di miglioramento, come la leggera corsa svolta nel centro sportivo, lo staff medico biancoceleste rimane fermo nella sua posizione: Vecino rientrerà solo quando la lesione sarà completamente guarita. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il giocatore sta seguendo scrupolosamente il percorso di recupero e i controlli della scorsa settimana hanno dato esiti confortanti. Il suo ritorno in campo è previsto tra la metà e la fine di febbraio, confermando un approccio prudente ma necessario per garantirgli una piena efficienza fisica.