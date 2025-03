Bologna-Lazio: il dato dei biancocelesti nelle ultime partite a casa dei rossoblu

Dopo i festeggiamenti per l'accesso ai quarti di finale della UEFA Europa League, la squadra biancoceleste si prepara a scendere di nuovo in campo, infatti, domani 16 marzo alle ore 15:00 il club di Baroni affronterà il Bologna allo stadio Renato Dell'Ara, tuttavia, il match potrebbe essere rimandato a causa dell'allerta maltempo. Il pareggio contro l'Udinese ha fatto guadagnare soltanto un punto alla Lazio, per questa ragione la vittoria contro i rossoblu rapresenterebbe un importante occasione per tentare di superare la Juventus e ritornare al 4° posto nella classifica di Serie A.

Bologna-Lazio: il dato sugli ultimi incontri tra le due squadre

Sono molti gli incontri tra i biancocelesti e i rossoblu, tanto che il primo risale alla vittoria del Bologna nel 1928. A partire dalla stagione 2015/2016 si contano 3 vittorie, di cui l'ultima nel 2018, 3 pareggi e 3 scofitte per la Lazio in casa dei rossoblu, mentre la rosa biancoceleste all'Olimpico ha vinto 7 volte, pareggiato 3 ed è caduta soltanto nel match dello scorso febbraio, terminato 1-2 a favore del club avversario.

