Giordano: "Bologna e Lazio meritano un applauso soprattutto se confrontate con i top club"

La rosa biancoceleste guidata dal mister Marco Baroni, dopo l'accesso ai quarti di finale di UEFA Europa League, si prepara a scendere di nuovo in campo, infatti, il 16 marzo alle ore 15:00 si disputerà Bologna-Lazio. L'incontro tra i rossoblu e i biancocelesti rappresenterà un occasione per il club di Baroni di riscalare la classifica di Serie A e tentare di superare la Juventus, squadra che al momento si trova ad un punto di distacco. In vista del match si è espresso Bruno Giordano, ex attaccante del club biancoceleste, ai microfoni di zerocinquantuno.it.

Il Bologna è una conferma che arriva da lontano, con una proprietà solida e un’area mercato in grado di trovare in giro per il mondo giovani poco sconosciuti che poi si rivelano poi molto forti. Il rendimento attuale è ancor più sorprendente di quello dell’anno scorso, se pensiamo anche alla semifinale di Coppa Italia raggiunta e all’impegno iniziale in Champions League, storico e stimolante ma comunque gravoso: quella dei rossoblù è davvero una stagione notevole. La Lazio per certi versi si tratta di una sorpresa ancora maggiore, visto che in estate la rosa è stata letteralmente rivoluzionata perdendo diversi cardini delle stagioni precedenti, sostituiti da giocatori magari meno noti ma che comunque si sono rivelati all’altezza. I risultati stanno dando ragione alle scelte societarie, in primis quella legata all’allenatore: Baroni e i suoi ragazzi stanno facendo grandi cose, sia in Serie A che in Europa League. Più in generale, Bologna e Lazio meritano un applauso soprattutto se confrontate con quei top club che tra estate e inverno hanno speso tantissimo e sono lì con loro o addirittura dietro in classifica.