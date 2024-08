Formello, minuto di silenzio per Eriksson: omaggio allo storico allenatore biancoceleste

Prima della seduta d'allenamento odierna, le prime squadre maschile e femminile si sono riunite al centro del campo a Formello per ricordare Sven Goran Eriksson, leggendario allenatore biancoceleste, scomparso oggi all'età di 76 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. In sua memoria, è stato osservato un minuto di silenzio, seguito da un lungo applauso da parte di tutto l'organico della S.S. Lazio.

Inoltre, si è tenuto il consueto incontro tra lo staff e i giocatori biancocelesti con l'AIA, rappresentata dall'arbitro Mariani. Anche in questa occasione è stato dedicato un minuto di silenzio per ricordare il tecnico del secondo scudetto laziale, in segno di rispetto e raccoglimento in questo triste momento per tutto l'ambiente biancoceleste.

Minuto di silenzio a Formello: il ricordo dei tesserati biancocelesti per Eriksson

Incontro Lazio-AIA: minuto di silenzio per l'ex allenatore biancoceleste: