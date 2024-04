Calciomercato | Il DS del Venezia: "La Lazio non ci ha mai chiamati per Pohjanpalo..."

In casa Lazio si vuole già programmare il futuro per dare una rosa a Tudor che sia quanto più possibile a sua immagine e somiglianza. Sono tanti i nomi usciti in questi giorni e accostati alla Lazio di Igor Tudor, che nella sessione estiva di calciomercato si aspetterà delle mosse importanti da parte della società per aiutarlo a costruire una rosa forte e competitiva che possa cancellare quanto prima il disastro di quest'anno.

Nel corso dell'odierna conferenza stampa prepartita di Venezia-Brescia, il DS del Venezia Filippo Antonelli a precisa domanda dei giornalisti presenti ha risposto sull'ultima voce di mercato che vedeva la Lazio interessata a Joel Pohjanpalo, attaccante in forza al Venezia.

Le parole del DS del Venezia, Filippo Antonelli

“Mi sembra strano che sia una voce che arriva dalla Lazio che ha ancora partite da giocare e lotta per un piazzamento in Europa, penso sia una voce che è emersa nel circuito dei procuratori. Non penso che la Lazio debba lavorare mediaticamente per arrivare a Pohjanpalo, non ci hanno mai chiamato quindi per ora non c’è nulla.”

Come era emerso qualche giorno fa, la Lazio si sarebbe mossa per tentare di portare nella Capitale l'attaccante islandese, attualmente in forza al Venezia. Joel Pohjanpalo è attualmente il capocannoniere della serie cadetta con 19 gol all'attivo su 27 partite giocate e sta conducendo il suo Venezia nella lotta ad un posto nella prossima Serie A. L'attaccante islandese è stato consigliato dal vice di Tudor, Ivan Javorčić, che lo ha avuto proprio al Venezia quando ne era l'allenatore.