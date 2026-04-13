Primavera Live | Verona-Lazio 1-1: termina il match

Segui il live del match tra Verona e Lazio valevole per la 33° giornata di Primavera 1

Ginevra Sforza /

Segui il live del match tra Verona e Lazio valevole per la 33° giornata di Primavera 1

Ginevra Sforza /

La Lazio Primavera di mister Punzi torna in campo dopo la vittoria ottenuta la scorsa settimana contro il Napoli, un successo che ha permesso ai giovani aquilotti di mettersi alle spalle la pesantissima battuta d’arresto per 3-2 contro l’Inter

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Oggi, però i giovani biancocelesti sono attesi in uno scontro diretto contro il Verona. Le due squadre sono separate da un solo un punto in classifica e una vittoria consentirebbe alla Lazio di allontanarsi ancor di più dalla zona playout, anche in vista del prossimo impegno di campionato: il derby al Fersini di Formello contro la Roma

Lazio e Verona si sono incontrate già due volte in questa stagione. La prima, in campionato, ha lasciato l'amaro in bocca ai biancocelesti: dopo un primo tempo a favore loro e chiuso sul 2-0, il Verona nella ripresa è riuscita a ribaltare completamente il risultato, segnando quattro reti. Anche negli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera le due squadre si sono incrociate, con l'Hellas che ha avuto anche in questo caso la meglio, conquistando il passaggio del turno ai calci di rigore. 

La sfida di oggi rappresenta quindi un'occasione di riscatto per la Lazio, chiamata a invertire il trend negativo contro i gialloblù e a mettere in difficoltà un Verona determinato a tornare a fare punti dopo tre sconfitte consecutive nelle ultime giornate.  

Le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA: Tommasi, Cham, Szimionas, Vermesan, De Battisti, Ajayi, De Rossi, Feola, Yildiz, Barry, Peci. A disposizione: Castagnini, Garofalo, Martini, Mendolia, Intrabartolo, Akalé, Tagne, Mussola, Bortolotti, Casagrande, Fabbri. Allenatore: Alessandro Montorio

LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Battisti, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Serra, Canali, Munoz, Ferrari, Pernaselci. A disposizione: Bosi, Calvani, Milillo, Gelli, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Montano, Iorio, Cangemi, Sana Fernandes. Allenatore: Francesco Punzi

La designazione arbitrale 

Arbitro: Roberto Lovison (sez. Padova)

Assistenti: Pandolfo - Posteraro

Il live del match tra Verona e Lazio

  • 96'
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    Triplice fischio!

    Termina la sfida allo Stadio Olivieri tra Verona e Lazio. Un punto a testa che smuove poco alla classifica di entrambe le squadra. Unica nota negativa è la squalifica di Cuzzarella alla prossima giornata di campionato contro la Roma

  • 90'
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    Recupero secondo tempo

    Sei minuti di recupero concessi al termine del secondo tempo

  • 86'
    whistle
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    Occasione Verona

    Altra occasione del Verona: tiro centrale di Mussola, Pannozzo nega l'occasione agli avversari

  • 84'
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    Ultimo cambio per il Verona

    IN Casagrande OUT Peci

  • 83'
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    Cartellino giallo

    Altro giallo per la Lazio, ai danni di Marinaj per proteste

  • 79'
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    Sostituzione Lazio

    IN Marinaj OUT Battisti

  • 78'
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    Cartellino giallo

    Ammonito anche Battisti

  • 72'
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    Doppio cambio anche per la Lazio

    IN Montano e Calvani OUT Canali e Serra

  • 70'
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    Cambio Verona

    IN Mussola, Garofalo OUT De Battisti e Feola

  • 69'
    whistle
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    Vermesan spreca

    Da solo davanti alla porta, tiro a giro di Vermesan, ma il Verona si divora il possibile gol della rimonte

  • 64'
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    Doppio cambio per il Verona

    IN Mendolia e Akalé OUT De Rossi e Ajayi

  • 57'
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    Cartellino giallo

    Ammonito Vermesan 

  • 57'
    whistle
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    Pannozzo pronto

    Ottimo intervento di Pannozzo sul tiro di De Battisti, il portiere biancoceleste mette in corner

  • 51'
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    Cartellino rosso

    La Lazio rimane in dieci uomini, a causa del cartellino rosso diretto rimediato da Cuzzarella: il biancoceleste sembra aver detto qualcosa a uno degli assistenti di Lovison, che decide così di espellere il giocatore costretto a saltare la prossima sfida di campionato contro la Lazio

  • 45'
    whistle
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    Inizio secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco tra Verona e Lazio

  • 45'
    whistle
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    Fine primo tempo

    Terminata la prima frazione di gioco tra Verona e Lazio

  • 45'
    whistle
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    Recupero primo tempo

    Un minuto di recupero concesso al termina del primo tempo

  • 34'
    whistle
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    Gol del Verona

    Cham la pareggia, che sfrutta il traversone di Peci. Male la difesa biancoceleste

  • 31'
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    Verona a un passo dal gol

    Stop e tiro dell'attaccante del Verona, che sbaglia clamorosamente a tu per tu con Pannozzo

  • 30'
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    Cuzzarella ancora pericoloso, ma Tommasi nega l'occasione agli avversari

  • 21'
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    Cartellino giallo

    Ammonito Ciucci, il primo della sfida, per aver fermato una possibile ripartenza del Verona

  • 16'
    whistle
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    Due palle gol del Verona per pareggiare

    Dopo una partenza sprint della Lazio, anche il Verona ora si fa più pericoloso: i padroni di casa sono ad un passo dal gol del pareggio, ma a salvare la Lazio è prima un palo e poi una parata di Pannozzo

  • 7'
    whistle
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    Cuzzarella pericoloso

    Cuzzarella da calcio d'angolo tira direttamente nella porta avversaria, questa volta Tommasi blocca la sfera e non concede pericoli

  • 6'
    whistle
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    Avvio sprint della Lazio

    Partenza pericolosa della squadra di Punzi in questi primi minuti di gioco. Difesa del Verona in confusione

  • 4'
    goal
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    GOOOOAL DELLA LAZIO

    Bordon porta in vantaggio la Lazio. Colpo di testa vincente che batte il portiere del Verona

  • 1'
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    Fischio d'inizio!

    Tutto pronto allo Stadio Olivieri di Verona. Primo possesso palla affidato ai padroni di casa!

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