Primavera Live | Verona-Lazio 1-1: termina il match

La Lazio Primavera di mister Punzi torna in campo dopo la vittoria ottenuta la scorsa settimana contro il Napoli, un successo che ha permesso ai giovani aquilotti di mettersi alle spalle la pesantissima battuta d’arresto per 3-2 contro l’Inter.

Oggi, però i giovani biancocelesti sono attesi in uno scontro diretto contro il Verona. Le due squadre sono separate da un solo un punto in classifica e una vittoria consentirebbe alla Lazio di allontanarsi ancor di più dalla zona playout, anche in vista del prossimo impegno di campionato: il derby al Fersini di Formello contro la Roma.

Lazio e Verona si sono incontrate già due volte in questa stagione. La prima, in campionato, ha lasciato l'amaro in bocca ai biancocelesti: dopo un primo tempo a favore loro e chiuso sul 2-0, il Verona nella ripresa è riuscita a ribaltare completamente il risultato, segnando quattro reti. Anche negli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera le due squadre si sono incrociate, con l'Hellas che ha avuto anche in questo caso la meglio, conquistando il passaggio del turno ai calci di rigore.

La sfida di oggi rappresenta quindi un'occasione di riscatto per la Lazio, chiamata a invertire il trend negativo contro i gialloblù e a mettere in difficoltà un Verona determinato a tornare a fare punti dopo tre sconfitte consecutive nelle ultime giornate.

Le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA: Tommasi, Cham, Szimionas, Vermesan, De Battisti, Ajayi, De Rossi, Feola, Yildiz, Barry, Peci. A disposizione: Castagnini, Garofalo, Martini, Mendolia, Intrabartolo, Akalé, Tagne, Mussola, Bortolotti, Casagrande, Fabbri. Allenatore: Alessandro Montorio

LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Battisti, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Serra, Canali, Munoz, Ferrari, Pernaselci. A disposizione: Bosi, Calvani, Milillo, Gelli, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Montano, Iorio, Cangemi, Sana Fernandes. Allenatore: Francesco Punzi

La designazione arbitrale

Arbitro: Roberto Lovison (sez. Padova)

Assistenti: Pandolfo - Posteraro

Il live del match tra Verona e Lazio