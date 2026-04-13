Infermeria Lazio, Maldini e Gila verso il rientro per Bergamo, dubbi per Marusic

Archiviata la prima delle tre trasferte tra campionato e Coppa Italia, la Lazio si prepara al prossimo impegno fuori casa contro il Napoli allo stadio Maradona, prima della decisiva semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta.

A una settimana esatta dalla sfida di Bergamo, lo staff medico e Sarri valuteranno con attenzione la situazione degli infortunati, attualmente cinque. Tra questi, Daniel Maldini e Mario Gila, che non sono partiti per Firenze, potrebbero tornare a disposizione proprio in vista della Coppa Italia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Dubbi per Marusic

Resta invece in forte dubbio Marusic, alle prese con una lesione di basso grado al polpaccio destro: un recupero lampo appare complicato e solo all’inizio della prossima settimana si capirà se potrà essere disponibile per la trasferta di Bergamo.

La gara contro il Napoli rappresenterà quindi un banco di prova importante per testare le condizioni della squadra. Intanto, la Lazio prosegue la preparazione: oggi e domani sono in programma allenamenti alle 15:30, mentre la rifinitura pre-Napoli è prevista per venerdì alle 11.

Gila e Maldini pronti per Bergamo, resta incertezza per Napoli

Tuttavia, restano alcuni dubbi proprio in vista della sfida al Maradona: si valuterà se convocare Maldini e Gila o lasciarli a Roma per completare il lavoro differenziato. In particolare, per il difensore spagnolo si potrebbe optare per un minutaggio utile a ritrovare ritmo.

Situazione simile per Maldini, che ha accusato un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro: per la trasferta di Firenze si è scelto di non forzarlo, e ora lo staff valuterà se impiegarlo gradualmente contro il Napoli.

Le decisioni definitive arriveranno tra domani e venerdì, quando Sarri scioglierà gli ultimi dubbi sulla gestione degli infortunati in vista dei prossimi impegni.