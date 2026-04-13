Emergenza Lazio, Maldini e Marusic ko: le condizioni

Nonostante il recupero di Zaccagni, tornato ufficialmente nella lista dei convocati per la sfida di questa sera contro la Fiorentina, l’intenzione è quella averlo disponibile per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Tuttavia, l'emergenza non è affatto rientrata: gli infortuni sono risaliti a cinque. Sarri ha potuto fare un respiro di di sollievo con i rientri di Patric, Basic e Pellegrini ma alla lista dei precedenti indisponibili, Gila, Rovella e Provedel, si sono aggiunti anche Maldini e Marusic.

Le condizioni di Maldini e Marusic

Se l’allarme è rientrato per Dele-Bashiru, che è stato recuperato ed è tornato tra i convocati, lo stesso non si può dire per gli ultimi due stop: Maldini e Marusic sono ufficialmente ko.

L’attaccante biancoceleste ha rimediato un’infiammazione al tendine rotuleo di un ginocchio e l'obiettivo è quello di ritrovarlo al 100% per la Coppa Italia, valutando l'ipotesi di farlo riposare anche nella prossima trasferta contro il Napoli. Marusic invece ha riportato uno stiramento e, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, potrebbe retare indisponibile fino a tre settimane, al minimo due.

La nota della Lazio

A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue: Lesione di basso grado al polpaccio destro per Marusic e infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro per Maldini. Gigot e Gila svolgono un lavoro atletico specifico, mentre Provedel e Rovella continuano i loro programmi di recupero post-operatori.



