Udinese-Roma, gara sospesa per un malore di N'Dicka

Malore di N'Dicka sull'1-1

La gara tra Udinese-Roma, andata in scena alle ore 18, si è fermata al 72esimo minuto a causa di un malore che ha colto il difensore Evan N'Dicka. La gara era bloccata sull'1-1 dopo le reti di Pereyra a metà del primo tempo e di Romelu Lukaku nel secondo tempo. L'ufficio stampa della Roma ha fatto sapere che il giocatore è cosciente ed è stato portato in ospedale per degli accertamenti.

I messaggi di Caicedo e della Lazio

Poco dopo il fatto, un messaggio per il difensore della Roma è arrivato anche dalla Lazio: “Forza Evan, ti siamo vicini” quanto scritto dai biancocelesti. Si è accodato anche l'ex biancoceleste Felipe Caicedo, che ha scritto: “Forza N'Dicka”.