Bundesliga, il Leverkusen dei record vince il campionato

Grande risultato per il Bayern Leverkusen, che in una stagione da imbattuto in campionato, con 25 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta, vince la Bundesliga con 5 giornate d'anticipo, complici anche le due sconfitte nelle ultime tre partite da parte del Bayern Monaco.

La vittoria per 5-0 contro il Werder Brema quest'oggi sancisce un percorso formidabile da parte di una delle migliori rivelazioni della stagione, con il lavoro effettuato da Xabi Alonso.