CorSport | Noslin fuori gioco: ora è rebus attacco

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio ieri ha avuto un problema in attacco con tre attaccanti ruotati e solo 3 tiri in porta nessuno dei quali provenuto da Tchaouna, Noslin o Dia. L'assenza del Taty si è fatta sentire anche Dia con Castellanos gioca meglio, servirà cambiare qualcosa per il futuro come ha ammesso lo stesso Baroni ieri dalla pancia del Penzo di Venezia.

Il caso Noslin

Il vice-Taty, ossia Noslin, ancora fatica: gira al largo o a vuoto, non ha sostanza. Dopo un inizio non facile, per sua stessa ammissione, ancora è fragile. Baroni lo ha voluto a Roma dopo averlo allenato a Verona e continua a difendere il suo attaccante. Adesso però c'è poco tempo, le partite scottano tutte, già martedì ci sarà un'avversaria di un altro calibro rispetto alla squadra di Di Francesco e se Noslin ha bisogno di alleggerimento, come ha detto Baroni, in che modo è possibile vederlo a San Siro tra due giorni?

Soluzioni alternative

L'altra possibilità è Dia prima punta o Pedro falso nueve. Lo staff tecnico sta lavorando anche su Tchaouna, da ala non soddisfa mentre da punta è un tentativo sciagurato. Castellanos rientrerà dopo gli Ottavi di Europa League, nel frattempo serve una soluzione che assicuri gol.

Il Corriere dello Sport