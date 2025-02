La Lazio Women dopo il rocambolesco pareggio per 4-4 contro l'Inter ha terminato la propria regular season. La squadra di Grassadonia al termine della regular season è terminata settima e per questo si giocherà i playout essendo finita nelle ultime cinque squadre della classifica, che si giocheranno la poule salvezza. La Lazio sfiderà in un doppio incontro la Sampdoria ed attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale la Lazio ha reso note tutte le informazioni per l'acquisto dei tagliandi valevoli per il match d'andata: Lazio-Sampdoria.

Il comunicato della Lazio