Empoli, Nicola: "Stadio importante e avversario forte, abbiamo voglia di misurarci"

Il tecnico dell'Empoli Davide Nicola ha parlato a Sky prima della gara contro la Lazio: "Caputo titolare? Non è che mi ha convinto o mi deve convincere, Ciccio si è impegnato finora per cercare di raggiungere una forma importante, rientrava da un infortunio significativo. È importante avere chi può dare nuove risorse. Ko Cagliari e Frosinone? Degli altri interessa francamente poco o nulla, mi interesserà soltanto all'ultima giornata, quando diventeranno importanti anche i loro risultati. Noi sappiamo di dover fare un tot di punti, dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi: sappiamo che giochiamo in uno stadio importante, contro una squadra importante, abbiamo voglia di misurarci. Il nostro percorso ci ha portato fin qui".