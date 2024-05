Empoli, Caputo: "Gara difficile contro una grande squadra, ma ogni partita è fondamentale"

L'attaccante dell'Empoli Francesco Caputo, che partirà titolare contro la Lazio, ha parlato del match dell'Olimpico ai microfoni di Sky: "Sappiamo di affrontare una gara difficilissima, contro una grande squadra, ma siamo anche consapevoli che ogni partita ora è fondamentale. Ci giochiamo la salvezza, siamo venuti qui con la giusta mentalità, cercando di portare via punti. Il clima dell'Olimpico per la festa dei 50 anni del primo scudetto laziale? Dobbiamo affrontare questa partita con la voglia di imporci, con le nostre idee, cercando di mettere in difficoltà la Lazio. Sappiamo che è una squadra forte, con un modo di giocare diverso, dobbiamo affrontare questa partita nel migliore dei modi".