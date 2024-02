Lazio Women, Caprini: "La Lazio è una squadra importante, normale che ci siano pressioni. Vogliamo la Serie A"

Intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio, il Team manager della Lazio Women Monica Caprini ha fatto il punto sull'andamento stagionale della squadra.

Di seguito le sue parole:

"Una sosta benedetta che ci permette di fare il punto della situazione e alla ripresa avere a disposizione l’intera rosa, anche Eleonora Goldoni, Maria Hovmark e Greta Adami. Ci permette di recupera tutte le forze e le giocatrici. Il campionato di Serie B è ancora più competitivo, sulla carta possiamo definirlo A2. Ci sono squadre molto strutturate, hanno squadre importanti. Il livello è sicuramente aumentato, nessuno ci fa sconti, ogni partita la giochiamo come se fosse una finale. La più piccole hanno bisogno di punti, sono squadre che non mollano. La Lazio è una squadra importante, normale che ci siano pressioni, le giocatrici sono consapevoli di questo e altrettanto professionali, cercano sempre di dare il massimo, sia durante la gara che durante gli allenamenti.

"Lo scorso anno è stato una grande delusione, senza nulla togliere alla prestazione della squadra. Quest’anno, insieme a Fabiani e Lotito, abbiamo costruito una squadra ancora più forte, abbiamo cambiato 12 giocatrici, stanno dimostrando il loro valore. È una squadra forte, competitiva in ogni reparto, abbiamo anche delle nazionali. La squadra è altamente competitiva, può giocare per vincerle tutte. Quest’anno le ragazze hanno acquisito mentalità vincente e consapevolezza nei loro mezzi, l’apporto di giocatrici di valore ha fatto in modo che facessimo qualcosa di più dal punto di vista della fame, della determinazione, che forse c’era mancata un po’ negli scontri diretti dello scorso anno. Sono ottimista e contenta. Una squadra giovane, ha ampi margini di miglioramento”.

“Per quanto riguarda l’attacco certamente miglioreremo, dobbiamo essere più cattive e incisive sotto porta, sono sicura che miglioreremo, e lo faremo anche velocemente. Sofia Colombo, convocazione azzurra? Un talento che abbiamo in casa, il mister le ha dato diverse possibilità, lei ha saputo aspettare e alla fine è emersa, la convocazione è un premio a lei per quanto sta facendo. Faccio i complimenti a lei, la scelta del CT Grilli è stata sicuramente giusta. Gioca chi se lo merita, non ci sono nomi. Chi si allena in un determinato modo, poi domenica va in campo. Sofia è stata brava a cogliere il momento giusto, si è guadagnata il posto da titolare”.