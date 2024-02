Peruzzi: "Provedel un portiere concreto, per me è una garanzia per la Lazio"

Intervenuto nella trasmissione Supertele di DAZN, l'ex portiere e team manager della Lazio Angelo Peruzzi si è espresso in merito all'attuale estremo difensore dei biancocelesti Ivan Provedel.

Queste le sue parole:

"Ha fatto molto bene lo scorso anno e sta facendo molto bene questa stagione, è un portiere concreto, non fa vedere grandi voli e a me piacciono questi portieri. Il portiere deve essere essenziale, la parata la deve fare il più facile possibile e lui la fa, per me è una garanzia per la Lazio”.