Fiorentina-Lazio, Ranieri nel post: "Primo tempo strepitoso, loro sono passati in vantaggio incredibilmente"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha commentato il successo ottenuto per 2-1 sulla Lazio.

Queste le sue parole:

"È stata una grandissima partita, abbiamo fatto un primo tempo strepitoso con tanta sfortuna. Loro sono passati in vantaggio incredibilmente, loro sono una squadra. Poi l'abbiamo ribaltata. Oggi c'era bisogno di tutti, dovevamo vincere e così è stato. Tutti hanno dato l'anima, dobbiamo essere super felici dopo una prestazione incredibile e bisogna continuare così. Ci siamo, siamo forti e dobbiamo arrivare più in alto possibile. Quest'anno abbiamo perso tanti punti per strada. A fine primo tempo in svantaggio non è stato bello, ma la prestazione c'era e sapevamo che sarebbe arrivata la vittoria continuando così. Avevamo solo Arthur come mediano, ma stasera è salita la qualità di tutti. L'abbiamo preparata bene e ora c'è entusiasmo".