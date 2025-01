Monza-Cagliari 1-2, i sardi si prendono 3 punti d'oro

La partita della domenica delle 12.30 ha visto sfidarsi Monza-Cagliari, partita che rappresenta una crocevia per la permanenza in Serie A e che vede i due allenatori, dalle rispettive conferenze, affrontare lo scontro diretto con grande determinazione e grinta.

Il risultato vede i sardi espugnare l'U-Power Stadium di Monza, un 2-1 per gli uomini di Nicola che gli permettono un discreto balzo in classifica conquistando tre punti fondamentali per la lotta salvezza. Male invece il Monza di Bocchetti che nell'arco dei 90 minuti ha vissuto momenti altalenanti di buon gioco e completa passività sotto i colpi dell'avversario.

L'andamento del match

Il Monza sembra partire con uno spirito più guerrigliero, grande spinta dai primissimi minuti per gli uomini di Bocchetti e dopo appena 6 minuti arriva l'occasione per andare in vantaggio. Rigore a favore dei brianzoli con Caprari che lo segna dagli undici metri.

Non tarda ad arrivare la risposta degli ospiti. E' il 22simo minuto quando arriva il pareggio del Cagliari grazie ad un uomo della difesa, Zortea. La partita prosegue in modo abbastanza equilibrato anche se l'impressione è quella che gli ospiti quando si spingono in avanti riescono ad essere facilmente più pericolosi. Al 56simo minuto la punta Piccoli porta in vantaggio i rossoblu con un gol di potenza e precisione, incredibile sassata che viaggia fino ad insaccarsi sotto la traversa. Pochi minuti dopo, al minuto 63 il Monza resta in 10, dopo un controllo al Var D'ambrosio riceve una espulsione diretta. Non c'è molto altro da dire, i brianzoli con un uomo in meno spariscono dal campo e il Cagliari ha l'occasione di segnare il terzo gol in un paio di occasioni, senza però riuscirci.

La classifica dei due club

Il Monza rimane inchiodato all'ultima posizione in classifica, 10 sono i punti riportati e l'arrivo del nuovo allenatore Bocchetti non ha portato finora il cambiamento sperato dalla società.

In casa Cagliari c'è aria di festa, vincere uno scontro diretto per non retrocedere ha portato punti preziosi per risalire. Adesso la classifica dice 17 punti e un sospiro di sollievo che fa emergere i sardi dalle sabbie mobili in cui era sprofondato nell'ultimo periodo.