Roma-Lazio: un convocato a sorpresa tra i biancocelesti

Nella giornata di ieri nel corso dell'allenamento a porte aperte a Formello, Pedro era rimasto a bordo campo a firmare autografi per i tifosi senza solcare il terreno di gioco dopo l'infortunio rimediato al via del Mare di Lecce ed era dato out per il derby di questa sera, tuttavia pochi istanti fa è arrivata una notizia a sorpresa per i tifosi biancocelesti.

Pedro convocato per Roma-Lazio

Come riportato da Valerio Marcangeli ai microfoni di Radio Laziale il calciatore spagnolo è stato convocato da mister Baroni e siederà insieme ai suoi compagni in panchina. Si tratta di una scelta simile a quella adottata da Maurizio Sarri nel derby del 2022 quando convocò simbolicamente Ciro Immobile che stava recuperando da un infortunio. Mister Baroni è stato chiaro il derby si gioca tutti insieme e la convocazione di Pedro dimostra di essere passati dalle parole ai fatti. Nessuno escluso.

Il post su Instagram di Radio Laziale