Lecce-Lazio | Dia nel pre: "Stasera siamo carichi, vogliamo vincere"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lecce-Lazio, prevista per le 20:45 allo Stadio Comunale Via del Mare, ha parlato ai microfoni ufficiali della società, a Lazio Style Radio e DAZN, Boulaye Dia. L'attaccante senegalese infatti partirà dal primo minuto nella gara contro i giallorossi, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A.

Queste le sue parole a DAZN:

Difficile dimenticare la partita contro l’Inter, oggi ci tocca fare una grande prestazione. Io e Castellanos siamo due punte che giocano insieme, vogliamo aiutare la squadra. A me piace giocare a due, sceglie il mister poi chi sta davanti. Non mi dispiace fare il 10. Non segno da un po’, spero di farlo sta sera.

Di seguito il suo intervento a LSC:



Dopo l'Inter che atteggiamento c'è?