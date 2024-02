FORMELLO - Romagnoli si riprende la difesa, Immobile non si tocca. Zaccagni e Vecino sperano nella convocazione

Se non è una partita da dentro o fuori, poco ci manca. La Lazio domani sera recupererà contro il Torino il turno rimandato per gli impegni di Supercoppa Italiana, match fondamentale per provare a ricostruire i sogni europei dei biancocelesti che si ritrovano un avversario che sogna lo sgambetto. Un solo punto a separare le due formazioni con Maurizio Sarri che deve ancora fare i conti con l’emergenza a centrocampo che non sembra placarsi. Nicolò Rovella è ai box per un principio di pubalgia, da valutare invece Matias Vecino che spera di strappare almeno la convocazione con la decisione che verrà presa nelle prossime ore. Mancherà anche Patric per la distorsione alla caviglia rimediata contro il Bologna, spazio quindi a Mario Gila e Alessio Romagnoli davanti Ivan Provedel fresco di rinnovo di contratto. Sulle corsie laterali torna Hysaj che si posizionerà a sinistra con Marusic a destra. Scelte obbligate in mediana con Danilo Cataldi a dettare il ritmo con Guendouzi e Luis Alberto ai suoi lati. Ennesima chiamata stagionale per lo spagnolo che per Sarri è un intoccabile ma le prestazioni in campo latitano. Davanti potrebbe esserci il ritorno a sorpresa di Mattia Zaccagni per la panchina, sta smaltendo il fastidio al piede e ieri è tornato per la prima volta a lavorare con i compagni. Questa mattina ha svolto l’intera seduta e potrebbe garantire la porzione finale di gara. Confermati quindi Isaksen e Felipe Anderson, al centro dell’attacco pochi dubbi su Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste sta vivendo il suo miglior momento della stagione con Castellanos relegato a semplice riserva. Attenzione ai cartellini gialli in vista dell’impegno contro la Fiorentina per la 25a giornata di Serie A, in diffida c’è Luca Pellegrini.

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Maurizio Sarri.

A disposizione: Mandas, Sepe; Lazzari, Casale, Pellegrini; Kamada; Andre Anderson, Pedro, Castellanos, Sana Fernandes, Zaccagni.

Squalificati: -

Indisponibili: Patric, Rovella, Vecino

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Ivan Juric

A disposizione: Gemello, Popa, Sazonov, Savva, Vojvoda, Tameze, Linetty, Gineitis, Pellegri, Okereke.

Squalificati: -

Indisponibili: Buongiorno, Djidji, Ricardo Rodriguez, Schuurs.

ARBITRO: Federico La Penna della sezione di Roma 1

Assistenti: Marco Scatragli – Khaled Bahri

IV uomo: Alessandro Prontera della sezione di Bologna

VAR: Gianluca Aureliano

AVAR: Simone Sozza