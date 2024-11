Bologna, brutto infortunio per Ndoye: a rischio la prossima con la Lazio

Durante la gara delle 15:00 tra Roma e Bologna, l'esterno dei rossoblù Dan Ndoye ha subito un brutto infortunio. Durate una bella azione sviluppata da Orsolini, Ndoye si è immolato a tutta veloità sul secondo palo per raggiungere il pallone messo in mezzo. L'impatto, invece che avvenire con il pallone, è avvenuto con il palo della porta difesa da Svilar.

Ndoye esce in barella

Un durissimo colpo sulla tibia per l'esterno, che è rimasto a terra dolorante per diversi minuti. Dopo l'ingresso dei medici, Italiano si è visto costretto al cambio, con Ndoye che è uscito addirittura in barella.

A rischio la gara con la Lazio

Nel prossimo incontor il Bologna sfiderà la Lazio, precisamente il 24 novembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. L'infortunio di Ndoye potrebbe mettere a rischio la sua presenza proprio in questa gara, anche se prima ci sarà la sosta che potrebbe comunque dare tempo al giocatore di recuperare. Saranno fondamentali in tal senso, gli esami ai quali verrà sottoposto Ndoye nei prossimi giorni.