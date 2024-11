Continua la bufera sugli arbitri, Nani (DS Udinese): "Come fa il VAR a non vedere? Mi aspetto…"

Continua a far parlare di sé la classe arbitrale per sviste importanti ed errori decisionali che stanno facendo parecchio discutere. Dall'inizio del campionato ogni giornata ci sono stati vari episodi arbitrali controversi che hanno aizzato le critiche contro i fischietti sui campi di Serie A, di certo non è stato un inizio di stagione semplice da gestire per l'AIA ed il designatore Rocchi. Non ultimi sono stati alcuni gli episodi che hanno fatto infuriare l'Udinese nella sfida contro l'Atalanta del lunch match di questa 12° giornata.

Gli episodi controversi in Atalanta-Udinese

L'episodio cardine che ha mandato su tutte le furie i friulani avviene nel primo tempo dove in occasione di un calcio d'angolo il difensore dell'Atalanta, Hien, allarga il braccio in modo improprio in area colpendo la sfera con l'arto molto alto e lontano dal corpo, dunque sanzionabile con il penalty. Se l'arbitro in presa diretta non ha ravvisato nulla non è stato nemmeno richiamato al VAR che ha lasciato correre.

Altri due sono stati gli episodi quantomeno controversi nel corso del match: il primo una gomitata di Ruggeri ai danni di Lovric al limite dell'area (da chiarire se dentro o fuori il rettangolo) non sanzionata. Polemiche anche per il gol annullato all'Udinese per un presunto fallo di Davies su De Roon, in altri anni non sarebbe stato fischiato ma il calcio sta andando in una direzione opposta.

Nella pagina successiva le parole del DS dell'Udinese Nani in conferenza stampa